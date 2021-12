Natale 2021, mai più regali sbagliati: ci pensa l'Intelligenza Artificiale

Perché perdere tempo ed energie nell'acquisto di regali che, forse, potrebbero non piacere al diretto interessato? Da oggi a scegliere il tuo regalo perfetto, e apprezzato, ci pensa l'Intelligenza Artificiale. Sono sempre di più le realtà che puntano su questo tipo di esperienza e tra queste c'è Enspire. Si tratta di una piattaforma in crescita che, tramite le nuove tecnologie, riesce a pensare al regalo perfetto per ogni occasione. Foto: Shutterstock - Music: 'Perception' from Bensound.com

