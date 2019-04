Nadia Toffa riprende la chemio e posta una foto dal San Raffaele di Milano

Dopo l'ultima puntata de "le Iene", Nadia Toffa torna a sottoporsi a un nuovo ciclo di chemioterapia e a documentare le cure sul suo profilo Instagram. La conduttrice però non affronta tutto da sola. Al suo fianco c'è Marco, un amico che i suoi followers hanno imparato a conoscere. Questa persona speciale le fa compagnia durante le sedute e l'aiuta a mantenere il sorriso. Toffa si dimostra sempre forte, nonostante il cancro. «Buongiorno bella gente! Ormai lo conoscete. Marco! Collega ma soprattutto amico! mi fa compagnia durante la chemioterapia Grazie Marco! Voi invece che fate di bello?? Baci sorridenti da me! Vi strizzo fortissimo», scrive dall’Ospedale San Raffaele di Milano.

Ed è boom di commenti da parte dei fan, che apprezzano la forza e il coraggio della Toffa, ma che vogliono condividere con lei la preoccupazione per la malattia dei propri cari. «Grande combattente. Io per ora ho due cugine con un brutto tumore, una al seno e una allo stomaco. È da poco che hanno cominciato la cura...vorrei che avessero la tua forza per riuscire a combattere come fai tu», scrive un utente.

Un'altra fan si rivolge alla conduttrice per raccontarle del male diagnosticato a sua cognata 49enne, che non vuole sottoporsi alle cure. Il motivo non viene specificato, ma probabilmente la donna non vuole fare la chemio sapendo tutto quello che comporta. E allora la fan chiede alla Iena di incoraggiare la cognata per farle cambiare idea.

Nadia Toffa è diventata un simbolo nella lotta contro i tumori. Lotta contro la malattia da più di un anno e mezzo. Ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Taranto per aver sensibilizzato l'opinione pubblica sui problemi legati all'Ilva.



