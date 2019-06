Nadia Toffa torna sui social e rassicura i fan: «Oggi riposo, poi la fisioterapia»

Nadia Toffa ritorna a farsi vedere sui social e annuncia che la giornata di oggi, per lei, sarà tutto sommato abbastanza rilassante. L'inviata e conduttrice de Le Iene non aveva postato nulla per circa due settimane, ma tra ieri e oggi ha voluto aggiornare e rassicurare i fan.

Era il 23 maggio quando Nadia Toffa, ancora alle prese col male che l'ha colpita, aveva presentato ai follower su Instagram il medico che l'aveva seguita nella riabilitazione dopo le operazioni e la chemioterapia. Da quel giorno, però, la 'iena' non aveva più pubblicato nulla, lasciando i fan preoccupati. Ieri, però, Nadia Toffa ha deciso di pubblicare una nuova foto, in compagnia dell'inseparabile cagnolina Totò.



Questa mattina, invece, Nadia Toffa ha pubblicato un selfie in cui appare felice e sorridente. «Buongiorno adorati miei. Oggi riposo poi fisioterapia e voi cosa combinate di bello?», ha scritto Nadia Toffa. Dopo averne passate tante, tra operazioni e terapie, la 'iena' è diventata una vera e propria guerriera e una giornata come quella odierna per lei non può che essere piacevole e rilassante.



Ultimo aggiornamento: 15:33

