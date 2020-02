Max Conteddu, dolore social: «Buon viaggio poeta, facevi riflettere e sorridere»

Max Conteddu si è spento all'età di 38 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al cervello. L'hashtag #CiaoMax è primo in tendenze su Twitter, il social dove ha raccontato giorno per giorno la sua malattia, senza mai perdere il sorriso e la speranza. I messaggi di cordoglio non si contano, a testimonianza di quanto Max fosse amato e seguito. «#CiaoMax in questi giorni ho ripetutamente guardato nel tuo profilo alla ricerca di un tuo tweet... di un saluto... e allora buon viaggio Max», scrive una ragazza su Twitter. L'ultimo "cinguettio" di Conteddu, infatti, risale al 10 febbraio: 9 cuori e uno zero finale, che alcuni hanno interpretato come un conto alla rovescia.

Era bello leggerti, facevi riflettere. I video poi mi mettevano di buonumore. Simpatico schietto irriverente quanto basta, eri una parte integrante di questo social, la parte sana e genuina. Rarità.

Lucia Laino (@Lucyfero75) February 20, 2020

Mamolita (@heartless_li) February 20, 2020

Un altro utente scrive: «Era bello leggerti, facevi riflettere. I video poi mi mettevano di buonumore. Simpatico schietto irriverente quanto basta, eri una parte integrante di questo social, la parte sana e genuina. Rarità. Mancherai tanto». E ancora: «Sto piangendo come quando si perde un amico. Ciao Max»; «Quando muore una stella come lui, il cielo si spegne. Spacciatore di pensieri puri e bellissimi»; «Hai saputo affrontare il dolore con il sorriso, un vero guerriero!». Su Twitter, dove Max contava oltre 40mila follower, è un tripudio di messaggi di cordoglio, condoglianze e ricordi di un ragazzo che, nel dolore, aveva trovato la forza di lanciare un messaggio di speranza. I social, per fortuna, servono anche a questo.