Miss congo's wig caught fire on stage shortly after she won the Miss Africa 2018 beauty pageant in calabar yesterday, December 27th. pic.twitter.com/ISKKHZgsXo — Endless Joy (@EndlessJoyblog) 28 dicembre 2018

Sbaraglia tutte le concorrenti e diventa la donna più bella dell’Africa. Ma qualcosa va storto e le vanno a fuoco i capelli proprio poco prima dell’incoronazione. Lei è Dorcas Casinde, 24 anni, già miss Congo. Nel corso dello spettacolo di Miss Africa 2018 si annuncia la vittoria e lei va ad abbracciare la seconda classificata, miss Nigeria.E’ in quel momento che attorno al palcoscenico la folla è in tripudio e molti di loro si mettono a usare delle stelline scintillanti. Qualche scintilla, però, raggiunge la vincitrice e i suoi capelli vanno in fiamme. Il video è diventato virale sul web.