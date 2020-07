Mina, hackerato il profilo Facebook: «Ora è nelle mani di ignoti»

Hackerato il profilo Facebook di Mina. Sulla pagina sono comparsi video di bambini che giocano o di gente in viaggio, oltre a diversi video in lingua inglese. Le clip sono poi sparite, ma la pagina è fuori dal controllo degli amministratori e da ore nelle mani di ignoti. Lo staff dell'artista ha segnalato la vicenda a Facebook, unico a poter intervenire per bloccare gli hacker.

«Penso che questa pagina sia stata hackerata o venduta, sono 2 ore che la mia home è piena di video strampalati provenienti da questa pagina, che poi però devono essere subito cancellati perché qui non li vedo», ha scritto una fan della cantante.

