Milan, nozze in Costiera per il portiere Donnarumma

Ultimo aggiornamento: 14:08

Sarà per i paesaggi mozzafiato, sarà per le chiese cariche di storia. Fatto sta che la penisola sorrentina resta una delle location preferite per i matrimoni, soprattutto per quelli dei vip. E così succede che anche, 28enne terzo portiere del Milan, scelga una perla come Massa Lubrense per pronunciare il fatidico «sì». Il calciatore, nativo di Castellammare di Stabia, ha impalmato la bella Stefani De Val, sua fidanzata storica, nell'ex cattedrale della cittadina lubrense. In prima fila tra gli invitati - e non poteva essere altrimenti - Gigio Donnarumma, il fratello dello sposo, portiere titolare del Milan e nel giro della nazionale. Ed è stato proprio quest'ultimo il bersaglio preferito dei fotografi e dei tanti tifosi accorsi in largo Vescovado per salutare l'uscita degli sposi dalla chiesa e intercettare qualche big del mondo del pallone. Benché presi dall'emozione della cerimonia e dall'attesa per i festeggiamenti, ospitati in una location esclusiva e riservatissima, i fratelli Donnarumma non si sono sottratti agli obiettivi degli amanti del calcio. Incluso Raffaele Trippaldella, presidente del club Napoli di Massa Lubrense, di certo non tifoso milanista...