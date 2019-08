Mihajlovic, la moglie: «È il mio guerriero». ​Sinisa ha firmato per uscire dall'ospedale

«I guerrieri si riconoscono da lontano. My love». Così Arianna Rapaccioni ha commentato il ritorno in campo del marito Sinisa Mihajlovic, in panchina a Verona alla guida del suo Bologna 40 giorni dopo la diagnosi di una leucemia. La moglie di Sinisa ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae sorridente insieme al marito per celebrare il suo ritorno in panchina . L'allenatore avrebbe lasciato l'ospedale Sant'Orsola di Bologna per andare a Verona assumendosi la responsabilità della decisione di essere al fianco della sua squadra nell'esordio in campionato, adottando alcune contromisure per limitare i rischi dell'esposizione al pubblico nel momento in cui la chemioterapia ne ha abbattuto le difese immunitarie. È quanto filtrato nella notte dal Bentegodi, dove Mihajlovic si è presentato su auto privata. I dirigenti del club, preoccupati per la sua salute, hanno provato, invano, a convincerlo a vedere la partita da un box isolato.

L'ospedale: tutto concordato. Il viaggio di Sinisa Mihajlovic dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna per raggiungere lo stadio di Verona è stato concordato nel dettaglio con i medici e sono stati loro a dare l'ok per l'uscita. Lo fa sapere il Policlinico Sant'Orsola di Bologna dove il tecnico è in cura per la leucemia e dove è rientrato ieri sera. Mihajlovic, secondo quanto si apprende sempre dal Policlinico, aveva espresso il forte desiderio di andare, ma si era rimesso al parere dei medici, dicendo che avrebbe comunque fatto quel che gli suggerivano.

Il tecnico ha incontrato la squadra prima del match, in albergo, poi ha evitato luoghi pubblici, compreso lo spogliatoio, dove non è entrato né all'intervallo né a fine partita. Mihajlovic ha lasciato la panchina pochi minuti prima del fischio finale ed è stato accompagnato all'esterno dello stadio, per salire nuovamente in auto: secondo quanto appreso, è rientrato in ospedale già nella tarda serata.

La moglie del tecnico serbo ha postato il messaggio sul profilo Instagram con una foto che li ritrae sorridenti, e subito ha suscitato una serie di messaggi di applausi via social. L’allenatore del Bologna si è presentato in panchina dopo aver seguito anche il ritiro pre-partita della squadra. Al Bentegodi, la squadra emiliana ha ottenuto un pareggio contro il Verona.



