Uovo esplode dopo la cottura al microonde, diciannovenne rischia la vista

Rischia la vista per aver cotto un uovo nel forno a microonde . Courtney Wood, 19 anni, stava preparando la colazione quando l'uovo è scoppiato improvvisamente dopo averlo estratto dal forno a microonde. La ragazza si è subito lavata il viso con acqua fredda e si è resa conto che le era venuta una vescica sulla pella: «Stavo urlando dal dolore. Il mio amico è arrivato subito e ha chiamato i soccorsi, gli hanno detto che dovevo andare direttamente al pronto soccorso».La ragazza, come riporta il Mirror , si stava preparando la colazione: aveva messo la pancetta nella padella e ha messo un uovo in una caraffa per farlo cuocere, come aveva fatto altre volte. Ha tolto l'uovo dal micronde ma dopo pochi secondi le è esploso in faccia, letteralmente. Ha chiamato i soccorsi che però l'hanno subito portata in ospedale, al Royal Stoke University Hospital di Londra.I medici visitandola hanno subito notato che le ustioni erano superficiali e non avrebbero causato alcun danno permanente, ma l'esplosione aveva comunque lacerato la superficie di entrambe le cornee, motivo per il quale per alcuni giorni la donna è rimasta cieca in un occhio. Oggi la 19enne sta meglio, ha recuperato la vista e le ferite sul volto stanno guarendo, ma come lei stessa ha raccontato: «È stato il peggior dolore di cui abbia mai sofferto».