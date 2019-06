Brucia il pasticcio e denuncia su Fb i supermercati, ma aveva commesso un tragico errore

Una donna ha bruciato il suo pasticcio di carne dopo averlo tenuto nel microonde per 45 minuti. Dopo l'accaduto, Kylie Jarman, 20 anni, di King's Lynn (Regno Unito) ha attaccato su Facebook la nota catena di supermercati inglesi Sainsbury, sostenendo che il disastro culinario è stato causato dalle istruzioni sulla confezione non sufficientemente chiare.

La dieta sprint per l'estate, adatta a chi non ha tempo per cucinare

Non capendo di aver commesso un errore, sul suo profilo la Jarman ha postato la foto della torta di carne abbrustolita, scrivendo: «Non comprate il pasticcio di carne da Sainsbury's, perché questo è quello che succede quando lo metti nel microonde per 45 minuti». Poco dopo, però, decine di persone hanno iniziato a commentare. «45 minuti nel microonde...sono sorpreso che non sia diventato radioattivo». «Dovevi tenerlo 4 - 5 minuti, non 45!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA