Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la lite in vacanza al mare: musi lunghi e gesti stizziti

Un bagno al mare, un po' di relax sotto l'ombrellone e tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi scoppia... la lite. Nelle foto pubblicate da Diva e Donna la bella showgirl e il marito sembrano abbastanza tesi, tanto che in acqua scattano facce arrabbiate e gesti stizziti. Tomaso prova anche a rimediare avvicinandosi, ma Michelle proprio non ne vuole sapere e lo spinge via. Poi si torna sotto l'ombrellone, con il muso lungo.

Michelle Hunziker: «Maldive, nooo... Sardegna». Il post del bikini perfetto fa impazzire i fan

Michelle Hunziker e lo scherzo di Aurora: «Sono finita nei gruppi WhatsApp di tutta Italia»



Ultimo aggiornamento: 22:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA