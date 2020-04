Meryl Streep in versione "quarantena" brinda ai 90 anni di Stephen Sondheim

E' straordinariamente Meryl Streep anche fuori dalla pellicola e dentro una casa ripresa con una videochiamata. L'attrice, durante il lockdown a causa della pandemia, ha brindato in versione casalinga con un cocktail in mano all'evento virtuale dedicato a Stephen Sondheim. Il compositore, paroliere e drammaturgo statunitense compie 90 anni e riceve gli auguri più incredibili della quarantena grazie al volto della STreep e quello di Christine Baranski e Audra McDonald

"Take Me to the World: A Sondheim 90th Celebration" questo il nome dell'evento che non si è potuto tenere a causa del Coronaviruis ma che, in realtà, si è trasferito nel virtuale coinvolgendo migliaia di telespettatori. Anche grazie alla naturalezza della protagonista, tra gli altri successi cinematrografici, de "Il Diavolo veste Prada"

Ultimo aggiornamento: 16:29

