Melissa Satta, lo scatto hot conquista Instagram. Like anche da Federica Pellegrini

Con uno scatto in lingerie Melissa Satta torna reginetta di Instagram. Ultimamente si è molto parlato dell’ex velina per via delle voci sulla crisi matrimoniale col marito calciatore Kevin Boateng, ora in Spagna a giocare nella squadra del Barcellona ma è con uno scatto in abbigliamento intimo che Melissa fa il pieno di like e commenti positivi sul social, anche da parte di Federica Pellegrini.





La Satta infatti ha postato uno scatto per una campagna promozionale che la vede in lingerie e un paio di stivali neri, mentre con sguardo severo sfoggia un fisico statuario. Numerosi naturalmente i complimenti dei fan, che vanno da “chapeau” a “perfetta” passando per “mi è salita la febbre”.



Alcuni follower si sono chiesti cosa possa essere saltato in mente a Boateng, mentre le congratulazioni arrivano anche da Federica Pellegrini che oltre a dare il suo like ha commentato entusiasticamente la foto, con ringraziamenti da parte di Melissa.

Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA