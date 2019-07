Melissa Satta e Kevin Boateng, revival in vista? La serata insieme su Instagram

Sembra essere tornato l’amore fra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. La coppia ha annunciato la fine del matrimonio dopo un lungo silenzio in cui erano circolate diverse voci riguardo alla loro crisi ma ora sembra proprio che con l’arrivo dell’estate tutto sia alle spalle.

​Melissa Satta a sorpresa a Milanello: la showgirl si allena con la femminile e va in gol Video

Melissa infatti ha raggiunto in vacanza a Ibiza il suo (forse) ex, sull’isola in compagnia del figlio Maddox. Già i due erano stati sorpresi durante una divertente giornata assieme al piccolo, ma ora è la stessa Melissa che cerca di lasciare un po’ di indizi per i suoi fan su Instagram.

Sulle stories infatti la Satta ha pubblicato degli scatti di un’uscita serale assieme a Boateng, seguiti dalla scritta: “Date night with this one” (“Appuntamento con questo qui”), regalando anche una romantica immagine del locale in cui hanno trascorso la serata.

