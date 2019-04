Meghan Markle e Harry: il principino Louis compie un anno, loro fanno un gesto che spiazza tutti

Meghan Markle e il principe Harry hanno compiuto un gesto che ha spiazzato tutti in occasione del compleanno di baby Louis. Il piccolo di casa Cambridge ha compiuto un anno e - come già avvenuto per i fratellini George e Charlotte - mamma Kate Middleton e papà William hanno festeggiato l'evento condividendo sui social una tenera gallery fotografica del principino. Immediati i commenti entusiasti dei sudditi. Ma arriva anche il gesto inaspettato da parte dei duchi di Sussex.

Tra i tanti messaggi di buon compleanno che arrivano sotto gli scatti di baby Louis, appare un commento proprio a firma di Meghan e Harry. Tramite il loro account Instagram Sussexroyal, i duchi hanno inviato degli "auguri rock" al nipote: «Buon compleanno Louis! Ti spediamo tanto amore da parte di entrambi». Gli zii hanno poi corredato il messaggio con due emoticon (torta e palloncino) e la sigla «xo», che sta per «baci e abbracci».

Insomma, un messaggio completamente informale, lontano dalle rigide regole di Buckingham Palace. Il commento rock di Meghan e Harry non è passato inosservato, conquistando oltre 18mila like. Ma la regina Elisabetta, Kate e William come l'avranno presa? Staremo a vedere.

