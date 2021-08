Meghan Markle e Harry grandi assenti al party di Obama (e solo ora si sa il perché)

Giovedì 12 Agosto 2021, 11:37 - Ultimo aggiornamento: 11:40

La stampa ha spesso insinuato che Meghan Markle ambisse alla Casa Bianca e che gli ottimi rapporti con gli Obama poteva facilitare la sua ascesa politica: ora però le cose sono cambiate tanto che Harry e Meghan non si sono visti al party di compleanno di Barack. L’ex presidente ha festeggiato 60 anni con una grande festa, ma dei Sussex neanche l’ombra: hanno detto no o non sono mai stati sulla lista? Camilla Tominey, giornalista del Telegraph, ha indagato sulla grande assenza e sui motivi della brusca rottura: pare che la causa della fine dell’idillio vada ricercata nell’intervista bomba rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey nel marzo scorso. I dettagli emersi soltanto adesso.



Leggi anche: >> MEGHAN MARKLE, IL GESTO IN GRAN SEGRETO A POCHE ORE DALL’INTERVISTA BOMBA A OPRAH: COS’HA FATTO