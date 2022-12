Meghan Markle, le minacce di morte "disgustose" da gruppi di estrema destra online

Giovedì 1 Dicembre 2022, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 11:02

Meghan Markle e il principe Harry continuano le loro vite tra impegni formali e famiglia nonostante il gossip continuo. Meghan è stata avvistata senza il Principe a un evento: una cena di beneficienza a Indianapolis. Si tratta di un incontro piuttosto prestigioso (dove gli ospiti per partecipare pagherebbero circa 5mila dollari a testa per un tavolo) incentrato sull'empowerment femminile e, per presenziare, si vocifera che la Duchessa abbia accettato un cachet di circa un milione di sterline.

Meghan Markle faced ‘disgusting' threats in the UK, former counterterrorism head says: 'Very real' https://t.co/7K5RXyQShA #FoxNews — ausirez christensen (@ausirez) December 1, 2022

Tra le associazioni presenti c'è stato il fondo di interesse speciale della Central Indiana Community Foundation, mentre l'evento è stato organizzato dalla Women's Fund of Central Indiana. Intanto, l'ex capo di Scotland Yard, Neil Basu, dopo 30 anni di servizio si è ritirato e durante un'intervista ha svelato che Meghan Markle ha ricevuto minacce "disgustose", che provenivano da gruppi di estrema destra online.

