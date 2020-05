Meghan Markle, spunta l'account segreto di Harry su Facebook. «È registrato con un nome incredibile». Il secondogenito di Lady Diana avrebbe un profilo Facebook segreto, nonostante ai membri della royal family non sia permesso avere account privati per ragioni di sicurezza.

Come riporta il Mirror, prima di sposarsi con Meghan Markle, il principe Harry avrebbe avuto un profilo segreto su Facebook con oltre 400 amici, tra i più ricchi e glamour d'Inghilterra. Come pseudonimo, il conte di Sussex avrebbe utilizzato Spike Wells. Spike sarebbe il soprannome con cui Harry viene chiamato in famiglia e dagli amici, per la sua pettinatura.

Secondo il sito britannico, sull'account, che sarebbe stato attivo per quattro anni, ci sarebbero state diverse foto di lui con la sua ex ragazza Chelsy Davy.





