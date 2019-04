Meghan Markle ha partorito? Ecco l'indizio, no-fly zone a Frogmore Cottage

Manca sempre meno alla nascita del primo figlio del principe Harry e di Meghan Markle. Nascita che, per quanto ne sappiamo, potrebbe persino essere già avvenuta e tenuta in segreto. Intanto nuovi indizi arrivano dall'Inghilterra: nei pressi di Frogmore Cottage, la residenza dei duchi di Sussex, è stata istituita una no-fly zone. Nelle ultime ore è infatti apparso un cartello che, come riporta la testata britannica Express, recita: «Avviso della polizia, in quest’area è vietato il lancio, l’atterraggio e il funzionamento di droni o di qualsiasi altro velivolo telecomandato».

dove, evidentemente, c'è parecchio movimento. In Inghilterra molti sono convinti che la nascita delsia imminente, ma c'è anche chi sostiene che il bambino sia già venuto al mondo. Del resto i duchi di Sussex hanno fatto sapere - in tempi non sospetti - di volersi prima godere il lieto evento come una famiglia normale e, solo successivamente, comunicarlo alla stampa e al resto del mondo.

