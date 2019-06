Meghan Markle, è gelo con Kate Middleton. «Vuole tornare negli Usa con Harry e Archie»

Meghan Markle vuole fuggire da Londra? Secondo una fonte del Daily Express, la duchessa di Sussex vorrebbe abbandonare il Regno Unito e tra le motivazioni c'entrerebbe Kate Middleton. Ma andiamo con ordine. Continua sulla stampa popolare britannica il rincorrersi di rumors su una presunta insofferenza di Meghan Markle a corte. L'ultima indiscrezione arriva dal Daily Express, che cita un «esperto secondo cui l'ex attrice hollywoodiana avrebbe intenzione prima o poi di tornare a vivere negli Usa con il principe Harry e il piccolo Archie». Secondo la fonte, tra le ragioni, la presunta irrequietezza e i presunti capricci da star di Meghan Markle. Ma non è tutto. La duchessa starebbe pensando di tornare a vivere a Los Angeles non gradendo di dover vivere all'ombra dei cognati, William e Kate Middleton. Tempesta in arrivo? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA