Meghan Markle e Harry tornano dalle vacanze extralusso con il jet privato: ecco quanto hanno speso

Meghan Markle e Harry in vacanza senza badare a spese: dopo la polemica lanciata dal Sun la settimana scorsa secondo la quale i due avrebbero speso cifre folli per le ferie nel residenze super esclusivo a Ibiza (si parla di 120mila sterline per una settimana), è gelo tra gli inglesi anche per il costo del volo privato. Ma andiamo con ordine: i due, insieme al piccolo Archie Harrison, avrebbero trascorso a Ibiza il periodo dal 6 al 12 agosto in una villa fronte mare con spiaggia privata, palestra e personale.

Harry e Meghan, vacanza a Ibiza da 100mila euro per una settimana

L'andata e il ritorno, poi, sono avvenuti con un jet privato costato 40mila sterline. E il web si divide, c'è chi li attacca perché, malgrado si dichiarino animalisti, non si fanno scrupoli a prendere voli su voli (poi sono stati anche a Nizza) favorendo l'inquinamento, chi sottolinea che i cognati Kate e William, invece, prendono voli di linea per i loro spostamenti dando il buon esempio. Comunque, le trasferte di Harry e Meghan non sono finite qui: a breve i due insieme al figlio partiranno per il Sudafrica per un tour ufficiale. Dove di certo, prevediamo, non si faranno più morigerati.

