Meghan Markle, festa della mamma con Archie e Lillibet: andrà a Londra con Harry per il Giubileo

Meghan Markle si è goduta la sua prima festa della mamma con due bambini questa domenica negli Stati Uniti: Archie ha tre anni, e Lilibet 11. Venerdì scorso era stato annunciato che il Duca e la Duchessa di Sussex, che si sono goduti la vita nella loro villa da 14 milioni di dollari in California, ora probabilmente si recheranno per la prima volta nel Regno Unito con i figli per il Giubileo di Platino il mese prossimo.

Meghan Markle, la donazione

Nonostante abbiano scelto di trascorrere la festa della mamma negli Stati Uniti privatamente, Harry e Meghan hanno fatto lo scorso anno una donazione pubblica all’organizzazione di beneficenza Harvest Home e probabilmente vorranno fare qualcosa di altrettanto speciale per celebrare la pietra miliare della genitorialità di quest’anno. Il Duca e la Duchessa di Sussex sono ora pronti per un’estate intensa con la loro visita nel Regno Unito per celebrare i 70 anni della Regina sul trono con celebrazioni che inizieranno il 2 giugno. La coppia potrebbe ancora apparire sul balcone di Buckingham Palace durante le celebrazioni, nonostante la regina abbia imposto un divieto assoluto. In una drammatica dichiarazione da Buckingham Palace, la regina ha detto infatti che la coppia - così come il Duca di York - non sarebbe stata invitata al balcone per Trooping the Colour, lo spettacolare inizio del suo lungo weekend di commemorazioni.

Solo 18 minuti dopo, i “ribelli” del Sussex avevano finalmente rivelato in un tweet tramite il loro amico e giornalista Omid Scobie, che sarebbero arrivati dalla California - con Archie, tre oggi, e Lilibet, 11 mesi - per gli eventi per celebrare i 70 anni della monarca.

All’inizio della settimana, è stato anche rivelato che Harry, 37 anni, giocherà il resto della stagione a polo a Santa Barbara con i suoi compagni di squadra dei Los Padres. Parteciperà alla Folded Hills Pope Challenge dal 9 al 15 maggio, alla Lisle Nixon Cup dal 20 al 29 maggio e al Cheval Athletics USPA Intra-Circuit che si svolgerà dal 3 al 19 giugno. Gli esperti reali hanno avvertito che la semplice presenza di Harry e Meghan nel Regno Unito per il Queen’s Platinum Jubilee minaccia però di oscurare i festeggiamenti.