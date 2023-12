Me Contro Te, il video dell'esibizione a 'A Christmas Magic'

Mercoledì 13 Dicembre 2023, 13:27

I Me Contro Te hanno fatto ballare e cantare il magico mondo di A Christmas Magic, portando in scena il Me Contro Te Christmas Show, uno spettacolo speciale che si terrà anche stasera alle ore 19:15 sul grande palco dell'ALLIANZ MiCo (CityLife). Luì e Sofì hanno intrattenuto il pubblico con uno show originale e mai portato in scena prima d'ora a tema prettamente natalizio, nel quale si sono esibiti sulle note dei brani contenuti in Natale con Lui & Sofì, il loro nuovo album di canzoni di Natale uscito il 24 novembre.



‘Natale con Luì e Sofì’, il primo disco delle feste dei Me Contro Te: «Un sogno che si avvera»