Mercoledì 3 Novembre 2021, 07:37

In giro sul web è possibile imbattersi in alcune cannucce di plastica di McDonald's in vendita a prezzi davvero folli. Ci sono anche inserzioni che arrivano fino a diverse migliaia di euro! Pronti a cercare nei cassetti che non ne abbiate ancora qualcuna anche voi?

foto: Shutterstock; music: "Funday" from Bensound.com

