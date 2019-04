Vestita da sposa irrompe durante il matrimonio dell'ex fidanzato

Una sorpresa assolutamente non gradita. Nel giorno del loro matrimonio, una coppia cinese si è vista piombare durante la cerimonia la ex di lui. Anche lei vestita da sposa. Trenta secondi di un video mandato in onda dai media asiatici che raccontano due drammi sentimentali: quelli della coppia che si è vista rovinare il giorno più bello della vita e quella della ex, disperata, che ha assistito al matrimonio di quello che era il suo grande amore. Il video è stato pubblicato, e raccontato, dalla Star Video, un'emittente di Hunan Legal Channel, che ha spiegato i motivi di una storia strappalacrime.

Mentre i due sposini si stavano recando all'altare, quella che era la vecchia fidanzata di lui è piombata all'improvviso prendendo la mano dell'uomo. Una preghiera, in ginocchio, un "ti prego perdonami torniamo insieme" che ha diviso il pubblico e gli osservatori, anche virtuali della scena. Sui social si è parlato molto di questo fatto, in particolare su Weibo la piattaforma asiatica simile a Twitter. «Non distruggere la relazione di altre persone soltanto per una tua ossessione» questa una delle considerazioni dirette alla "rovina feste". «Ecco il motivo per cui non si può rimanere amici con una ex» un altro commento. Tutti però si domandano: «Ma cosa avrà fatto quella donna per comportarsi così chiedendo in ginocchio il perdono all'ex fidanzato?». Una domanda per ora senza risposta.

