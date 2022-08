Matrimonio, «cosa non fare se si sposa un italiano»: i consigli dell’influencer americana su TikTok

Un'influencer americana ha diffuso su Tiktok i suoi consigli su cosa non fare se si sposa un italiano. Dopo il matrimonio può essere difficile andare d'accordo. Così la giovane ha dato qualche suggerimento a chi vuole intraprendere una relazione con un italiano, ma non conosce la cultura del nostro Paese. Fatta di tradizioni e regole da rispettare, soprattuto in famiglia.

Matrimonio finisce male, sposo non si presenta e manda l’amante a dirle che ha scelto l’altra

Matrimonio, «cosa non fare se si sposa un italiano»: i cinque consigli

Uno dei consigli nel video è: dare sempre ragione alla madre dello sposo. Naturalmente, per evitare polemiche. Ma non fatevi mettere nella condizione di scegliere tra voi e lei, aggiunge l'influencer. Perché? Non vincereste: "la mamma è sempre la mamma". Fate in modo che la pasta sia sempre al dente è il secondo consiglio. E poi: "non disturbatelo durante una partita di calcio". Si sa, gli per gli italiani il football è come una religione. Quarto consiglio: non fatelo ingelosire. E l'ultimo "advice"? Non sposate nessuno che non sia italiano, scherza Sarah.

Partono per Cracovia (Polonia) ma si ritrovano a Craiova (Romania), l'incidente inaspettato di Massimo e Paola