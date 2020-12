Su TikTok il matrimonio di una coppia di 15 e 16 anni: il video è virale

Una coppia di adolescenti malesi, 15 anni lei e 16 lui, è al centro di una catena di condivisioni con il video del loro matrimonio. La scena, incredibile, è diventata virale sulla piattaforma di social media Tik Tok: un matrimonio che ha generato oltre un milione di visualizzazioni. A riportare il fenomeno è il quotidiano locale Malay Mail. La celebrazione si è tenuta a Tanah Merah, nello stato del Kelental in Malesia. Una festa che da subito fatto impazzire il social musicale cinese, sempre più diffuso anche in Italia. A caricare il video della giovanissima coppia, una zia presente alla cerimonia.

La cerimonia ha avuto luogo nel pieno rispetto dei coloratissimi canoni della tradizione malese: abiti da sposi blu, abbinati a quelli dei testimoni dello sposo e alle damigelle che li accompagnano. La donna che ha pubblicato il video, avrebbe incrementato l'attenzione degli utenti quando, nel chiedere di indovinare l'età dei due ragazzi, avrebbe svelato la loro giovinezza: 16 anni per lo sposo e 15 per la sposa. In poche ore le visualizzazioni sul suo profilo sono cresciute in maniera esponenziale fino a superare il milione, tra lo scetticismo e l'entusiasmo degli utenti, divenuti invitati non richiesti al matrimonio dei due.

Altri utenti ancora hanno invece sentito la necessità di lasciare consigli alla giovane coppia malese: «Se siete veramente pronti, allora per favore con tutti i mezzi, il matrimonio non è facile cari giovani, ma qualunque cosa sia, Selamat Pengantin Baru!" ha detto un utente.

In realtà secondo il Federal Teritory's Islamic Family Law Act 1984, l'età minima richiesta per il matrimonio per gli uomini è di 18 anni, mentre per le donne è di 16 anni. Tuttavia, possono essere fatte eccezioni, come nel caso della coppia divenuta virale, se il giudice della Shariah concede un particolare permesso scritto.

