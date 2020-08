Covid, ecco la mascherina da bar: zip e buco per la cannuccia per divertirsi in sicurezza

La mascherina è un dispositivo di protezione individuale utile a ridurre il rischio di contagio del Covid-19. Per evitare di toglierla e metterla continuamente, un francese ha inventato il Siroteur (il 'sorseggiatore'). In pratica, è una maschera realizzata ad hoc che non si toglie neanche al bar. Ha un buco che permette di poter inserire una cannuccia ma può avere anche una zip che può essere aperta all'occorrenza.

LEGGI ANCHE Covid, la paura dei giovani dopo la movida: tutti in coda per un tampone in ospedale

Raymond Dalaise, pensionato di Orne, in Normandia, ne è l'inventore. Per realizzarla, riferisce France Bleu, basta modificare una maschera di stoffa, forandola con un occhiello che si fissa all'altezza della bocca. Quello sarà il buco della cannuccia che, una volta tolta, potrà essere chiuso mettendo un disco struccante per la pelle. Raymond ne ha anche realizzato un modello con una zip e uno con il velcro, che conta di far passare attraverso un processo di certificazione. Secondo l'inventore, l'obiettivo è quello di fare in modo che la mascherina non venga tolta nei locali dove vengono consumate bevande, come i bar, così da contenere il contagio del Coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA