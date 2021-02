Il rover Perseverance atterra su Marte e si scatena l'ironia social: da Carlo Verdone al Colosseo

Cosa c'è su Marte? Forme aliene? E quali monumenti? Be', ci hanno pensato i social a portare persone e altri oggetti. Così sui social si è scatenata l'ironia. In rete si trova la foto del leader della Lega, Matteo Salvini, che mangia un panino. Ma anche Bernie Sanders, il candidato dei dem americani battuto dall'attuale presidente Joe Biden. È diventata virale la sua immagine mentre, con le moffole (i guanti per proteggere le mani dal freddo), assisteva al discorso iniziale di Biden seduto sulla propria sedia.

Dal colosseo all'Auditorium

Poi ci sono altre immagini scherzose. Come quella del cartello dell'Auditorium, che si trova ovunque a Roma: e allora la rete l'ha voluto riproporre anche su Marte. Oppure anche il Colosseo. Monumento principale di Roma e quindi anche di Marte. E poi Carlo Verdone, noto simbolo della romanità. Di forme aliene, quindi, se ne sono trovate. Però non tanto diverse da quelle a cui siamo abiuati sulla Terra.

