Mario Balotelli sfoggia il nuovo look e le treccine diventano subito trend

«Che c'hai frate?». La battuta è di Enock, pubblicata sotto la foto del fratello che mostra soddisfatto il suo nuovo look. Mario Balotelli con le treccine, uno stile alla "Vagner Love" che infiamma la rete. Vi piace il nuovo look? Questa la domanda dei siti specializzati, quelli che almeno una volta al mese fanno il pieno di like quando si tratta di SuperMario. L'attaccante, dopo le vicissitudini con la maglia del Brescia, si gode l'arrivo dell'estate sacrificando la sua cresta (almeno a quella eravamo rimasti) per un'idea di capello molto più in linea con la leggerezza dettata dalla stagione. Nella foto postata su Instagram non si evidenzia lo stile che invece appare "rivoluzionario" sulle stories.

Mario Balotelli va ad allenarsi, ma il Brescia non lo fa entrare

Prima la partita a calcio in giardino con il fratello Enock, poi il selfie che mostra il nuovo taglio. Prima a petto nudo, poi con la mascherina e la maglia del suo Brescia. Un giro in città per mostrare ai tifosi dal vivo il restyling che, lo sperano da quelle parti, possa portare qualche gol salvezza alla squadra impegnata nella lotta per non retrocedere.

