Marco Bocci, morta la zia. Il dolore di Laura Chiatti su Instagram: «Buon viaggio»

Lutto nella famiglia di Marco Bocci e Laura Chiatti. È l'attrice a pubblicare un post su Instagram in cui ricorda la persona scomparsa e i suoi insegnamenti. È accaduto tutto nelle ultime ore: si è spenta Giuliana, la zia di Marco Bocci e la mamma di Gianluca, che era salito sul palco di "Amici" insieme al cugino l'anno scorso. I due si erano esibiti in un ballo, per una sfida contro gli altri due giudici, Ermal Meta e Giulia Michelini.

Laura Chiatti, che ha avuto la possibilità di conoscerla e di affezionarsi a lei, ha scritto sui social un messaggio commovente con cui le ha detto "addio": «Ama la vita e amala seppure non ti dà ciò che potrebbe, amala anche se non è come tu la vorresti, amala quando nasci e ogni volta che stai per morire. Non amare mai senza amore, non vivere mai senza vita… buon viaggio mia Giuliana Cecchini, nessuno ha amato questa vita più di te». Bocci, intanto, preferisce restare in silenzio, ma nel frattempo i fan si stringono a loro per comunicare vicinanza e cordoglio.

Sono tanti i follower che hanno commentando dando loro le condoglianze. Nell'ultimo anno, Laura Chiatti ha affrontato la morte della sua nonnina e i problemi di salute di Marco. Un periodo non proprio semplice, anche a causa del furto subito nella loro abitazione.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono una delle coppie famose più amate e seguite. Insieme hanno due bambini: Enea e Pablo. Il loro è stato un colpo di fulmine, scattato dopo che avevano interrotto le precedenti relazioni. L'attrice era fidanzata con Francesco Arca e il protagonista delle fiction "Squadra antimafia" e "Solo" era legato alla cantante Emma Marrone. Si sono conosciuti durante una cena con amici in comune e si sono sposati dopo un anno di fidanzamento nel 2014. Entrambi di origine umbra hanno deciso di trasferirsi a Marsciano e di comprare una casa grande per tutta la famiglia.

