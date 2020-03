Una maratona streaming lunga 24 ore del romanzo

La coscienza di Zeno

di Italo Svevo, a partire dalle 18 di martedì 10 marzo, un momento simbolico in cui si interrompe l'attività nei luoghi di ristoro: la propone la Compagnia permanente di Ert Fondazione sui propri canali social unificati.



Gli otto attori daranno voce al romanzo alternandosi ogni ora per un giorno, «una lettura - spiegano - solitaria e condivisa, una lettura da casa per gli altri e con gli altri. Una lunga maratona domestica, una piccola e sentita testimonianza. Un modo rispettoso di esserci per la comunità e con la comunità, in un momento così delicato».



Questa lunga maratona in streaming «vuole essere anche un piccolo esperimento, un appassionato test, un assaggio di cosa potrebbe anche essere Ert nei giorni a venire, nel nostro nuovo tempo ancora indecifrabile, per rispondere con le nostre specifiche competenze teatrali ai bisogni e ai desideri delle nostre città, sapendosi aprire al dialogo e alla contaminazione con ciò che teatro non è».

© RIPRODUZIONE RISERVATA