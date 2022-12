I Måneskin annunciano il singolo "Gossip" con Tom Morello: «Non lo ringrazieremo mai abbastanza»

Venerdì 16 Dicembre 2022, 11:31

Il countdown per il nuovo album dei Måneskin può ufficialmente cominciare. La rock band italiana ha, infatti, svelato la tracklist di ‘RUSH!’, in uscita il prossimo 20 gennaio con 17 tracce. Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, ‘RUSH!’ è stato registrato a Los Angeles, Tokyo e in Italia. Inoltre, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno annunciato la release del singolo ‘Gossip’ che vede il featuring di Tom Morello. “L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo – spiega il frontman – Non lo ringrazieremo mai abbastanza per essersi unito a noi per questo pezzo”. “Il grande Tom Morello si è unito a noi e ha portato quel tocco in più alla classica irriverenza uptempo dei Måneskin”, aggiunge Vic. Per celebrare questo doppio annuncio, i Måneskin pubblicano ‘La fine’ per regalare ai fan un’anticipazione di ‘RUSH!’. Foto da Ufficio Stampa W4Y – Kikapress / Music: «Elevate» from Bensound.com

