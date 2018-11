Madre di 3 bimbi muore dopo l'intervento per ingrandire il seno: «Voleva migliorare il suo aspetto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, un'estetista di Norwich (Inghilterra), è morta lo scorso 5 luglio a due settimane di distanza da un intervento chirurgico di ingrandimento del seno. A ucciderla sarebbe stato un grumo di sangue, che le ha causato un'embolia polmonare. La donna ha prima cominciato a sentire mancare il fiato, poi è collassata ed è stata portata all'ospedale di Norfolk, dove è deceduta. Louise, 36enne madre di tre figli di 18, 11 e 6 anni, aveva ricorso alla chirurgia estetica per aumentare le dimensioni del suo seno, spinta dal desiderio di «migliorare il suo aspetto», come riporta il medico legale dell'ospedale inglese.Lo stesso medico legale ha spiegato che la donna è morta 17 giorni dopo l'intervento chirurgico per un'embolia polmonare, a causa di un grumo di sangue che ha ostruito un'arteria che va dal cuore ai polmoni. Il processo si terrà il prossimo 23 marzo presso il tribunale di Norwich. Intanto gli amici di Louise hanno creato una raccolta fondi online, per supportare anche economicamente i tre figli Kayleigh-anne (18), Owen (11) e Jaxon (6).