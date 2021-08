Luca Argentero, Simona Ventura e gli auguri 'sbagliati' su Twitter

Domenica 8 Agosto 2021, 18:23 - Ultimo aggiornamento: 18:51

Luca Argentero, Simona Ventura e gli auguri 'sbagliati': i numeri sono numeri, chiari, almeno di solito, ma a volte possono creare degli equivoci. Come è accaduto ai numeri pubblicati su Twitter da Luca Argentero: 40. L'attore, indubbiamente, si riferiva alle medaglie conquistate dagli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo2020. Tutto chiaro? Macché.

Compleanno... sbagliato

Per molti quel tweet è stato interpretato come l'annuncio del suo compleanno. I più attenti hanno commentato che non poteva trattarsi dei 40 anni di Luca Argentero, perché «è nato in aprile». Ma molti si sono convinti che fosse il caso di fare gli auguri, come nel caso di Simona Ventura, che con il suo tweet si è accodata a tutti quelli che