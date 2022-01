Papà esce per comprare il latte ai bimbi, compra un gratta e vinci e si aggiudica 1 milione di dollari

Dennis Willoughby, un 31enne di North Chesterfield (Virginia), ha vinto un milione di dollari alla lotteria con un biglietto comprato quasi per caso. Lo scorso 29 dicembre i suoi bambini avevano voglia di latte al cioccolato, così il papà è uscito per andare a comprarlo. Si è recato in un supermarke 7-Eleven e ha deciso di prendere anche un biglietto gratta e vinci della lotteria dello stato della Virginia. Il 31enne è tornato a casa con il latte al cioccolato e un milione di dollari. Dennis, infatti, si è aggiudicato il "Platinum Jackpot" della lotteria della Virginia.

Il fortunato papà è il secondo giocatore a vincere il primo premio. Le probabilità di vincita sono 1 su 1.632.000, hanno spiegato i funzionari della lotteria del Virginia. Per riscuotere il premio, a Dennis sono state date due possibilità: ricevere l'intero premio di un milione di dollari in pagamenti annuali per 30 anni, oppure "accontentarsi" di un pagamento in contanti una tantum di 640.205 dolaari, al lordo delle tasse. Il 31enne ha scelto la seconda opzione.