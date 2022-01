Lily, gatta star di Tik Tok, festeggia 23 anni e 70 milioni di views. «Per i fan è la regina»

I suoi fan la chiamano la regina e proprio come la sovrana Elisabetta ha vissuto molto a lungo. Lily è un'anziana gatta inglese che sta per compiere 23 anni ed è diventata una star di Tik Tok con 400.000 followers e 75 milioni di visualizzazioni. da tutto il mondo - Stati Uniti, Giappone, Brasile, Argentina, Polonia, Australia, Nuova Zelanda e Filippine - a conquistare i fan sono stati i suoi video pieni di allegria e tenerezza che mostrano il suo caratteristico miagolio e la sua camminata un po' incerta - dovuta a un Ictus che l'ha colpita nel 2020 - come si vede nel video in cui scende dal divano usando una scaletta.

l suo proprietario, Reece Putinas, 34enne del Regno Unito, ha iniziato a condividere video commoventi di Lily nell'account TikTok @nuckfoodle per combattere la noia del lockdown. Visto il successo riscosso dal gatto in tutto il mondo ora carica ogni giorno video e aggiornamenti che diventano subito virali. Il suo video più popolare, intitolato "lei sa quando è ora di cena, ecco la mia regina di 22 anni", è stato visto più di 11 milioni di volte da quando è stato condiviso all'inizio del mese.

Il proprietario Reece e la gatta Lily, cresciuti insieme dal 1999

Reece ha spiegato di aver adottato Lily nel 1999, poco dopo aver perso altri due gattini a causa di incidenti stradali. «Ricordo di aver visto questa minuscola pallina di lanuggine e i suoi colori erano semplicemente stupendi e dovevo averla. Ho anche avuto un altro gatto dalla stessa cucciolata che si sarebbe chiamato Rosie. Entrambi avevano solo sette/otto settimane quando li abbiamo presi e io all'epoca avevo solo 11 anni», ha ricordato il proprietario.

Nel corso degli anni Reece ha avuto un altro gatto, Billie, e un quarto, di nome Tink, qualche anno dopo. Tutti però lo hanno lasciato ed ora è rimasta solo Lily, unica padrona di casa. «Non posso credere da quanto tempo siamo insieme, non mi aspettavo che sarebbe vissuta così a lungo» dice Reee, che ora si prepara a festeggiare il 23esimo compleanno della gatta a marzo.

Anche i "migliori amici" invecchiano

Nel suo canale Tik Tok, Reece ha raccontato ai fan come ha visto cambiare negli anni la sua piccola amica «quando era più giovane Lily era sempre fuori a giocare e quando era a casa continuava a tirare fuori le piante della casa, spesso graffiava la carta da parati nella mia camera da letto e mi portava la testa di un topo come regalo. A volte trovavo letteralmente solo lo stomaco di un topo sul pavimento... disgustoso!». Oggi invece il gatto esce solo occasionalmente in giardino, è diventata una gatta da appartamento.

«Ho pensato molte volte al fatto che inevitabilmente ci lascerà» dice il proprietario «mi piace pensare che le siano rimasti molti anni ma alla sua età le cose possono cambiare rapidamente. Mi rattrista davvero perché è stata con me per oltre due terzi della mia vita. Mi ha letteralmente visto crescere». Quando gli viene chiesto se prenderebbe un altro gatto non sa rispondere: "non posso dirlo ora, Lily è una parte così importante della mia vita."