Lillo e Chiara Francini, la sfida social a colpi di Gocciole

Spopola in questi giorni sui social il trend "E tu da che lato stai?" grazie alla fortunata campagna Gocciole di Lillo e Chiara Francini. I due attori sono team leader su due singolari fronti: sui social, infatti, si confrontano scherzosamente per dimostrare la correttezza del miglior metodo di inzuppo. Lillo portavoce del lato grande e Chiara di quello piccolo. La sfida è scoprire il lato da cui inzuppare i celebri biscotti. Chi sceglie il grande è un tipo goloso: con un solo gesto può inzuppare l’intera gocciola e gustarla in un solo boccone. Di contro, chi preferisce il piccolo, potrebbe essere per una presa salda e sicura, perfetta per gli inzuppi più difficili e per godersi le Gocciole fino all’ultimo morso.

Le Gocciole sono un vero e proprio must nella spesa degli italiani. Vengono scelte infatti da 8 milioni di famiglie (Nielsen 2023). Solo nel 2023 ne sono state vendute oltre 48 milioni di confezioni. Una conferma del successo di una referenza nata nel 1987 all’interno della linea di frollini degli “Amici del mattino” e divenuta brand autonomo nel 1998. Prodotte negli stabilimenti del Gruppo Barilla di Castiglione delle Stiviere, Melfi e Novara - centri attenti all’ambiente e alla qualità del prodotto - Gocciole negli anni ha arricchito la propria gamma, accompagnando sempre il biscotto ad una comunicazione creativa, irriverente e ironica, al passo con le esigenze mutevoli dei consumatori.

DAGLI “AMICI DEL MATTINO” FINO AGLI SNACK: LA STORIA DEL BISCOTTO CULT

È il 1987 quando per la prima volta, all’interno della linea di frollini Pavesi “Amici del Mattino”, appaiono le Gocciole: biscotti dalla forma unica e inimitabile, per l’appunto una goccia, dove una fragrante pastafrolla si unisce a tante gocce di cioccolato fondente. Un biscotto per affrontare la giornata con allegria e buonumore. A seguito dell’enorme successo ottenuto sul mercato, nel 1998 Gocciole Pavesi diventa un brand a sé stante, con la promessa di regalare agli italiani una colazione ricca di gusto.

A partire dal 2000 cambia anche il nuovo concetto creativo alla base del biscotto: l’anima di Gocciole diventa la giungla, una metafora della vita quotidiana frenetica da affrontare con ironia e positività. I toni divertenti e irriverenti della comunicazione diventano così distintivi del brand e lo accompagnano ancora oggi. Gocciole Pavesi non ha mai smesso di ampliare la sua gamma con ulteriori versioni, tra cui ExtraDark (con cacao e gocce di cioccolato extra fondente), Wild (con farina integrale e gocce di cioccolato fondente), Coconut (dove la fragrante pastafrolla e il cioccolato fondente si uniscono alla fresca golosità del cocco) e Caramel (con pastafrolla, gocce di cioccolato fondente e croccante granella di caramello). A gennaio 2024, inoltre, Gocciole è entrato anche nella categoria “snack”, lanciando sul mercato Gocciole Finger, fatte di pastafrolla, con tante gocce di cioccolato e una base di cioccolato in una forma tutta nuova.

NON SOLO BISCOTTO: GOCCIOLE È ANCHE GELATO

Gocciole non solo per la prima colazione. Grazie alla partnership strategica tra Algida e Barilla nel 2022 il frollino numero uno in Italia[2] è entrato nel mondo del gelato. Un sandwich ripieno di cremoso gelato alla vaniglia con pezzetti di cioccolato, dalla forma unica nel mercato dell’Ice Cream, una goccia, che ripropone la combinazione tra pastafrolla e gocce di cioccolato del tradizionale biscotto: per realizzarla è stato necessario effettuare un sostanziale intervento sulla linea di produzione dello stabilimento di Caivano (NA) per riprodurre l’iconica curvatura del prodotto eroe. E dalla primavera 2024 è arrivata anche la versione in vaschetta: 435 grammi di cremoso gelato alla vaniglia con gocce di cioccolato. Al centro, un goloso strato di mini Gocciole e un inimitabile e delizioso topping di gocce al cioccolato e biscotti di “mini” Gocciole, adatto per tutti i palati.