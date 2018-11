«Cosa fare quando piovono alberi a Roma»: il nuovo esilarante video de Le Coliche

Ultimo aggiornamento: 12:54

Pioggia e maltempo «e quando cadono due gocce a Roma piovono alberi». Si intitola "Le mezze stagioni a Roma", il nuovo esilarante filmato de Le Coliche. La città è come al solito alle prese con i solti problemi quotidiani: alberi che crollano, traffico in tilt, bus che non pssano mai. E come al solito il duo comico romano più amato del web spiega - a modo suo - le giornate che Roma si appresta ad affrontare la Capitale. Referendum Atac compreso.