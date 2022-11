Lavori domestici, ecco quanto tempo trascorrono gli italiani a pulire casa e dove si fatica di più

Giovedì 10 Novembre 2022, 14:33

Quanto tempo trascorriamo alle prese con i lavori domestici? E quanto amiamo o detestiamo le faccende quotidiane di casa? Lo svela un’indagine targata Taskrabbit, network che mette in contatto chi ha bisogno di una mano per lavori con tasker competenti. Il primo dato che emerge è che 6 italiani su 10 rimanderebbero volentieri le pulizie. Benché il bagno sia al terzo posto tra gli ambienti più detestati da pulire, è proprio quello a cui il 46% della popolazione dedica i suoi sforzi maggiori. Ben 90 minuti alla settimana. Numero che, moltiplicato per un tempo medio sessant’anni, porta addirittura a 195 i giorni della propria vita trascorsi a curare la stanza da bagno. L’attività settimanale che richiede più tempo? È fare la spesa. Il 29% degli intervistati trascorre al supermercato due ore e mezza a settimana. Il 13%, invece, circa tre ore e mezza e il 7% oltre quattro ore. Grafiche Taskrabbit da Ufficio Stampa - Foto Shutetrstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Meditazione Trascendentale, cos’è? Lo spiega il Dott. Tony Narder