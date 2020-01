Laura Chiatti nuda su Instagram per festeggiare il milione di follower: «Grazie a tutti»

Laura Chiatti sexy e ironica. Per festeggiare il milione di follower su Instagram l'attrice 37enne ha postato una sua foto in topless che in poco tempo è diventata virale, entrando nei trend topic del social network. «Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me», ha scritto Laura Chiatti che così "hot" non l'avevamo mai vista come si vede nello scatto in topless, con il seno parzialmente nascosto da un braccio e il maglione bianco che sembra scivolare lentamente.

Di solito Laura Chiatti predilige posta foto della sua famiglia. In tanti anni di social su Instagram - per la precisione otto - l'attrice ha condiviso tutte le situazioni più importanti della sua vita: dall'amore con il collega Marco Bocci alla nascita dei suoi due figli Enea e Pablo, ma anche momenti dolorosi come la scomparsa di persone care.



