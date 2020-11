Emma Corrin, la lady Diana di The Crown: «Grazie a Cher ho girato la scena più difficile»

L'attrice Emma Corrin, che interpreta Diana nella fortunata serie accanto a Josh O' Connor, che interpreta Carlo, ricorda la sequenza come «la più memorabile» che abbia girato durante tutto il periodo in cui è stata sul set nella produzione di Netflix. Nel terzo episodio della nuova stagione di 'The Crown', una depressa e frustrata Diana Spencer, abbandonata dal suo fidanzato, il principe Carlo, si scatena durante le prove di balletto sulla colonna sonora di 'Song For Guy' di Elton John. Un articolo di Entertainment Weekly riporta che l'attrice rivela anche che stava ascoltando la canzone di un'altra pop star mentre ballava, e che questo l'ha aiutata ad affrontare la scena.

La pop star in questione era Cher. «Ci tenevo moltissimo a fare io la coreografia di quella sequenza», dice la Corrin. «Ho detto "Per favore, posso semplicemente ballare? Puoi impostare un altoparlante enorme e posso scegliere la canzone? Non devi usare poi nella scena quella canzone, ma voglio entrare nello spirito in cui lei sente la musica"». Quindi, in realtà «io nella scena che vedete sto ballando Cher, "Believe" (e non 'Song for Guy' di Elton John che si vede nella scena andata in onda, nda) che loro hanno messo su ed io ho cominciato a muovermi. Ed è stato un momento meraviglioso. È stato molto liberatorio», conclude l'attrice.

