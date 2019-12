La storia di Babbo Natale: tutto iniziò da San Nicola

Ultimo aggiornamento: 15:25

"Non è stata ancora accertata la sua reale esistenza". Su Wikipedia, digitando "Babbo Natale", la biografia comincia proprio così. Eppure di storie su di lui ce ne sono migliaia, tutte partono però da un personaggio: San Nicola. Le versioni moderne di, o Santa Claus per i paesi anglofoni, devono la loro origine proprio al vescovo di Myra, in Turchia. Il nome Santa Claus arriva da Sinterklaas, la versione olandese - appunto - di San NicolaE dal vescovo arrivano anche gli abiti. Sono molto simili a guardare bene. Sinterklaas indossa una mitra, un copricapo usato durante le funzioni religiose, con una croce dorata. Ma la rivoluzione della sua fiura arriva grazie a Clement Clarke Moore, scrittore di New York. Nel 1823, nella poesia "Una visita di San Nicola", rappresenta il santo con una barba bianca alla guida di una slitta trainata, ovviamente, dalle renne intento a portare giocattoli per i bambini.