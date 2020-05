Kobe Bryant, la moglie Vanessa trova una lettera per il suo compleanno: ecco cosa c'è scritto

Come in un romantico film d'amore. Dopo oltre tre mesi dalla scomparsa del campione Nba, Kobe Bryant, coinvolto in un incidente in elicottero, insieme alla figlia tredicenne Gianna, sua moglie, Vanessa ha ritrovato una lettera indirizzata a lei dal marito scomparso. E la vedova Bryant ha deciso di leggerla nel giorno del suo 38° compleanno, il 5 maggio.

Un regalo dolce e malinconico, che ha condiviso sul suo profilo Instagram, dove costantemente posta foto e ricordi di suo marito, con cui lo scorso aprile avrebbe festeggiato i 19 anni di matrimonio, e di sua figlia, una promessa del basket femminile.

Questo il post scritto da Vanessa Bryant sul suo profilo: «Ieri ho trovato una busta con l'etichetta "per l'amore della mia vita, dal tuo Papi". Ho aspettato ad aprirla per il mio compleanno. Mi ha dato qualcosa per cui non vedo l'ora oggi. L'ironia è che Kobe aveva una foto mia, disegnata da un'artista con un angelo che mi sosteneva. Manca l'Amore della mia Vita e la mia dolce piccola Mambacita. Oggi sono grata di svegliarmi con le mie 3 dolci ragazze. Vorrei che fossimo tutti insieme».



Frasi di gioia, per un regalo inaspettato, una lettera scritta da chi non c'è più. E di grande malinconia per una famiglia spezzata dall'incidente del 26 gennaio scorso, in cui oltre a Kobe e la figlia, sono morte altre sette persone. Ma la moglie del fuoriclasse si limita a comunicare la sorpresa ai tanti followers, senza rivelare il contenuto della lettera.

Una primavera difficile per la moglie della stella dei Los Angeles Lakers, dopo l'anniversario di matrimonio del 18 aprile in cui sempre su Instagram scriveva "Sei il mio re, il mio cuore, il mio miglior amico", appena pochi giorni fa, il 1° maggio Gigi avrebbe compiuto 14 anni e la mamma per celebrarla ha chiesto ad amici, familiari e fan di indossare il rosso, il suo colore preferito.



