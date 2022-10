Kim Kardashian, esce il podcast originale true crime "The System: The Case of Kevin Keith"

Martedì 4 Ottobre 2022, 17:50

L’abbiamo vista sul red carpet di Dolce & Gabbana durante la Milano Fashion Week, ora l’ascoltiamo su Spotify. Parliamo di Kim Kardashian sulla piattaforma con il nuovo podcast originale ‘Kim Kardashian’s The System: The Case of Kevin Keith’. Al centro, il racconto di una storia sconcertante, quella di un ragazzo che è stato condannato alla pena di morte in Ohio. Ad affiancare Kardashian nel progetto, c’è la produttrice di podcast del genere true crime Lori Rothschild Ansaldi. Negli otto episodi, Kim Kardashian e Ansaldi ricostruiscono la vicenda con il contributo di svariati professionisti. L’obiettivo è mettere in luce le crepe che fanno scricchiolare la storia di Ketih, evidenziando le complessità del sistema legale americano. Dal 3 ottobre, su Spotify, sono disponibili i primi due episodi ‘Life & Death’ e ‘The Night Of’. Foto da Ufficio Stampa Spotify - Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

