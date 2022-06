Khaby Lame supera anche Charli D'Amelio: il TikToker è il più seguito al mondo con 142,1 milioni di follower

Il fenomeno del web Khaby Lame conquista un nuovo record: ora con 142,1 milioni di followers il suo è il profilo più seguito su TikTok. Khaby, 22enne originario del Senegal che vive a Torino, ha rubato lo scettro a Charli D'Amelio, la diciottenne americana che fino ad oggi era la regina indiscussa del social. Un sorpasso storico, già preannunciato nel 2021 quando il TikToker aveva superato Addison Rae diventanto il secondo influencer più seguito, mentre il 9 agosto dello stesso anno aveva superato i 100 milioni di follower "minacciando" apertamente il record della statunitense.

Khaby Lame è diventato famoso per i suoi video in cui descrive "hack di vita" eccessivamente complicati e poi in cui esegue lo stesso compito in modo semplice, senza dire nulla ma con espressioni facciali molto eloquenti che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Chi è Khaby Lame

Khaby Lame è nato in Senegal il 9 marzo 2000 e la sua famiglia si è trasferita a Chiavasso, in Italia quando aveva un anno.

L'esordio su Tik Tok è arrivato nel 2021: dopo aver lavorato come operatore di macchine CNC in una fabbrica vicino a Torino, nel marzo 2020 è stato licenziato a causa della pandemia. Trovandosi senza lavoro ha iniziato a postare video su Tik Tok, soprattutto utilizzando la funzionalità "duetto" e "punto": in pochi mesi ha raggiunto risultati straordinari con milioni di followers. L'anno dopo l'iscrizione a Tik Tok ha superato Gianluca Vacchi come TikToker più seguito in Italia e poi nel luglio 2021 è diventato il secondo più seguito al mondo superando Addison Rae. Nonostante sia cresciuto nel nostro paese non ha la cittadinanza italiana, un dato che ha fatto discutere appena ha raggiunto la fama: «Mi sento italiano, non ho bisogno di un pezzo di carta per dire che sono italiano» aveva commentato in proposito. Ora è ufficialmente il re del social. Almeno fino all'ascesa della prossima nuova star.