Kate Middleton sempre più magra, allarme dopo la terza gravidanza

Kate Middleton elegantissima nel suo cappotto verde, ma molto dimagrita. Dopo la terza gravidanza la Duchessa di Cambridge sembra preoccupare i fan per la sua magrezza. In visita a Blackpool insieme al principe William è sembrata a tutti raggiante e sorridente, stretta in un cappottino verde che sottolinea il suo fisico asciutto. Anche durante le precedenti gravidanze Kate ha sempre mantenuto una splendida forma, ma dopo l'arrivo di Louise sembra essere addirittura più magra di quando è rimasta incinta.

Resta comunque una degna futura regina, sempre fedele al protocollo in fatto di stile non perde mai colpi e in ogni uscita ufficiale non tradisce mai il suo comportamento né sbaglia un look, restando sempre semplice ed elegante. C'è da aggiungere che non è la prima volta che viene tacciata di eccessiva magrezza, in merito non si è mai voluta esprime e ha risposto sempre con grandi sorrisi.

