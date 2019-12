Kate e William in crisi? Rumors a Corte, la decisione della Regina Elisabetta

Kate Middleton e William, tira aria di crisi a Corte a Londra . Capita in tutti i matrimoni, anche quelli reali, ma in questo caso il motivo della loro separazione nel periodo di Natale sarebbe dovuto al volere della regina. Come ogni anno i duchi di Cambridge hanno raggiunto il Norfolk per trascorrere del tempo nella tenuta di Sandringham di Elisabetta II. Lo scopo della regina nel passare il Natale insieme è di rafforzare i legami familiari e di tenere salda, di conseguenza, la monarchia.

Quest'anno però qualcosa ha vacillato. In primisnon hanno partecipato, per volare con il piccolo Archie in Canada e tra William e Kate sembra proprio che le cose non vadano. Durante la messa di Natale i duchi non si sono quasi rivolti parola e sono rimasti sempre molto distanti. I motivi non sono chiari, c'è chi parla di stanchezza, chi della gelosia di Kate, ma pare che si stia addirittura pensando a un divorzio.

A peggiorare la situazione la scelta della Regina Elisabetta che ha imposto alla coppia di trascorrere il Natale separati. A svelarlo è Grant Harrold, maggiordomo della Royal Family che ha rilasciato una lunga intervista a Channel 5. Spesso sotto Natale gli incontri con altri parenti sono piuttosto rigidi e scanditi da appuntamenti serrati e la regina quest'anno ha voluto che William e Kate li seguissero in modo molto accurato, costringendoli, di fatto, ad un ulteriore allontanamento.

