Kate e William, la grave rottura del protocollo che ha fatto infuriare la Regina

ROMA - Kate Middleton, il gesto inaspettato di William nei confronti della moglie. La regina Elisabetta furiosa. I duchi di Cambridge sono tra i membri più amati della famiglia reale. Sempre disponibili e discreti, cercano di far avere ai loro figli una vita più normale possibile. Ma anche il principe William, per una volta, avrebbe rotto il protocollo. Il fatto risale al fidanzamento con Kate Middleton, ufficializzato il 16 novembre 2010. Quello del fidanzamento è un momento importante per tutti i membri della royal family ed è sottoposto a un rigido protocollo.

Kate Middleton, Prince William, Queen Elizabeth and Prince Charles All Posted Heartfelt Messages for Harry's 35th Birthday https://t.co/qijXUzFHCt pic.twitter.com/adxEIQzY2k — PureWow (@PureWow) September 16, 2019

La regina dovrebbe essere sempre la prima persona a palazzo a ricevere la notizia dando il suo benestare. Ma William avrebbe rotto il protocollo. Il principe infatti chiese a sorpresa la mano di Kate Middleton durante un viaggio in Kenya. A sapere per prima del fidanzamento non sarebbe stata la regina Elisabetta, ma i compagni del viaggio in Africa, il noto giocatore di cricket Ian Craig e la moglie Jane. Non ci fu una reazione ufficiale da parte della sovrana. Ma probabilmente Elisabetta non avrà gradito la rottura del protocollo, nonostante poi non abbia esitato a dare la sua benedizione una volta che i due fidanzati sono tornati in Inghilterra. Con buona pace dell'etichetta reale.

Ultimo aggiornamento: 17:53

