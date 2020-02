Kasia Smutniak, l'attrice confessa: «Per guarire dalla vitiligine sono andata dai santoni»

La malattia delle pelle che diventa un incubo. Tanto da rivolgersi ai santoni. «Mi sono ammalata di vitiligine 7 anni fa, all'inizio non l'ho presa per niente bene. Mi creava tantissima insicurezza, mi truccavo le mani anche solo per portare mio figlio all'asilo», confessa a Vanity Fair Kasia Smutniak. L'attrice ha cercato in ogni modo di combattere la malattia, ma alla fine ha imparato ad accettarla. «Per guarire ho provato di tutto: prima sono andata dai medici e poi sono finita dai santoni», confessa.

«Santoni di ogni genere. Da quello che aveva più vitiligine di me, a quello che, invece di chiedermi come stavo, mi ha messo in mano il dvd di Perfetti Sconosciuti da autografare. Quando mi hanno bruciato delle conchiglie in faccia e poi mi hanno fatto sotterrare del pelo di pecora nel giardino di casa, mi sono detta: adesso basta». L'attrice, che ha deciso di non nascondere più le macchie bianche che provoca la malattia - «un santone nepalese che non mi ha guarita come tutti gli altri mi ha dato però una bella interpretazione della vitiligine, mi ha detto: sei un serpente, stai cambiando la pelle», racconta - sta portando avanti una battaglia contro il fotoritocco della sua immagine. «Ho 40 anni, ho fatto molta strada, non sono più una ragazza ed è giusto rivendicare il cambiamento», dice. «Qualche giornale rispetta la mia scelta, altri mi rispondono: allora abbiamo un problema. Mi chiedo se il problema sia mio che sono un mostro oppure loro, che non vogliono pubblicare un pò di verità». Il suo quarantesimo compleanno è stato festeggiato lo scorso settembre, il party si è, a sorpresa, trasformato in un matrimonio tra lei e Domenico Procacci, suo compagno da molti anni e padre di Leone, secondo figlio dell'attrice, dopo Sophie, avuta da Pietro Taricone. «Sposarci ha cambiato qualcosa. Mi piace - e non l'avrei mai detto - la parola moglie. È un pò come dottoressa, professoressa. Quando la sento, e parlano di me, divento contenta, dentro».



